На подмосковных дорогах появятся 1500 новых «лежачих полицейских»

Стало известно о подготовке подмосковными транспортными властями очередного масштабного «подарка» для автовладельцев области.

Согласно данным официального портала «Московский транспорт», к 15 ноября этого года на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья будет установлено 1500 искусственных неровностей — «лежачих полицейских».

Работы проводятся рамках региональной программы под названием «Успокоение движения в Московской области». — В Подмосковье проанализировали дорожную обстановку на тех участках, где чаще всего происходили ДТП с трагическими последствиями. Как правило, это участки дорог крупных городов.

Именно там «лежачие полицейские» появятся в первую очередь. В следующем году дорожные неровности обустроят в населенных пунктах, — говорится в сообщении.