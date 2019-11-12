В России хотят штрафовать за езду на авто с шипованной резиной

В Центральном регионе России специалисты «Автодора» предлагают использовать водителям шипованные покрышки 188 дней в году вместо разрешенных сейчас 273 дней.

За нарушение этого правила рекомендуется ввести штраф, сумма которого пока не уточняется. А кроме того, «Автодор» выступил с инициативой установить на дорогах всех типов максимальную скорость движения в зимний сезон в диапазоне 70—80 км/ч.

Необходимость новых ограничений вызвана результатами исследований дорожного ведомства, которые свидетельствуют, что 90% ущерба российским дорогам наносится именно в зимний период, и больше всего страдают участки с разрешенной скоростью свыше 70 км/ч.

Специалисты «Автодора» жалуются, что серьезный урон, нанесенный асфальту зимой, требует регулярного выделения значительных средств на ремонт из бюджетов различных уровней.

Меры по ограничению срока использования на транспорте зимней шипованной резины могли бы частично решить указанные проблемы. О результатах исследования уже проинформировано Министерство транспорта России. Хотя для начала было бы не лишним проверить, все ли меры соблюдены при укладке и реставрации асфальта на дорогах страны.