Госдума запретила ездить бесплатно по платным трассам

Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Новеллы касаются статей 29 и 40.

Так, в статье 29 появится часть пятая — «…запрещается осуществлять движение по платным автомобильным дорогам или платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд».

В статье 40 оговаривается, что владелец «платника» не имеет права по своему усмотрению не пускать кого-то на свою дорогу.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы также находится проект поправки в КоАП. Она предлагает ввести в Кодекс новую статью — 12.21.4. Она грозит штрафом в 2500 рублей за неоплату проезда по платной трассе.

Считается, что с принятием обоих законопроектов в России можно будет внедрить систему сбора платы за езду по «платникам» без организации пунктов сбора денег с проезжающих.

Оплата проезда будет происходить с помощью камер автоматической фиксации, путем списания средств со специального счета, «привязанного» к госномеру машины.