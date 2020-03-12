Госдума запретила ездить бесплатно по платным трассам

MK
Депутаты одобрили правительственный законопроект, который должен стать правовой основой для введения штрафа за «безбилетную» езду по платным магистралям. Чем это обернется для водителя, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Новеллы касаются статей 29 и 40.

Так, в статье 29 появится часть пятая — «…запрещается осуществлять движение по платным автомобильным дорогам или платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд».

В статье 40 оговаривается, что владелец «платника» не имеет права по своему усмотрению не пускать кого-то на свою дорогу.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы также находится проект поправки в КоАП. Она предлагает ввести в Кодекс новую статью — 12.21.4. Она грозит штрафом в 2500 рублей за неоплату проезда по платной трассе.

Считается, что с принятием обоих законопроектов в России можно будет внедрить систему сбора платы за езду по «платникам» без организации пунктов сбора денег с проезжающих.

Оплата проезда будет происходить с помощью камер автоматической фиксации, путем списания средств со специального счета, «привязанного» к госномеру машины.

штрафы, видеофиксация, КоАП, платные дороги
12 марта 2020
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