На трассе М4 «Дон» изменили схему движения

Будущая транспортная развязка позволит безопасно попасть в село и обратно, а также «улучшит доступность подъездов к Новороссийскому транспортному узлу и курортным поселкам возле Геленджика, в первую очередь Кабардинки», сообщили порталу «АвтоВзгляд» в госкомпании «Автодор», занимающейся строительством дороги.

Вместе с тем дорожники реконструируют вышеуказанный участок, сделав его четырехполосным (по две полосы в каждом направлении). Всего будет положено 4,7 км пути, считая съезды. Сама развязка получит два уровня. Сейчас там можно двигаться со скоростью до 40 км/ч. Но после того, как сооружение завершиться, то есть к концу 2020 года, скоростной режим вернется к прежним 90 км/ч.

Тем временем «Автодор» продолжает активно отстраивать участок М4 «Дон» в обход города Аксай в Ростовской области. Но, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», новый объезд будет полностью открыт не скоро. Четвертый этап, а точнее, последние 17 км дороги, возведут только к 2024 году.