Из-за коронавируса в Москве стало меньше ДТП

Пресс-служба дептранса Москвы сообщила, что в условиях частичной самоизоляции жителей количество дорожных происшествий в городе снизилось на 27%.

— Друзья, у нас есть свежие данные по пассажиропотоку. К счастью, количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться. По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня: на 44% метро, на 32% — в наземном транспорте, на 32% — в электричках, на 26% — в каршеринге, на 23% — в такси, отчиталось ведомство.

Общее число машин на дорогах Москвы упало на 4%. При этом на 26% сократились автобусные поездки из области в Москву, зато на 4% вырос трафик личного транспорта из Подмосковья в пределы МКАД, подсчитал дептранс.