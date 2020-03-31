Столичный дептранс попросили сделать парковку для врачей бесплатной

В адрес подведомственного Департаменту транспорта Москвы ГКУ АМПП поступило обращение с настоятельной просьбой отменить плату за парковку для врачей, работающих в городе во время пандемии. В официальном письме в департанс от жителя столицы Андрея Демченко, зарегистрированном под номером 1387161, сказано следующее:

— У меня жена — врач. Она продолжает работать. Остальные члены семьи вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Жене до работы можно добираться на личном транспорте или метро. Другого варианта нет. Но рядом с местом ее работы — платная парковка. Платить по 400 ₽ в день мы не можем, а я не хочу, чтобы жена ездила на метро и подвергала себя, свою семью и своих пациентов лишним потенциально коронавирусным контактам. В целях заботы о безопасности граждан и медицинского персонала, прошу рассмотреть освобождение медицинских работников от платной парковки на период самоизоляции граждан, — говорится в обращении.

Не удивимся, если ответ от ведомства гражданин получит не раньше, чем через 30 дней. Это максимальный срок ответа госорганизации на запрос гражданина. А через месяц коронавирус, скорее всего, если не сгинет из Москвы совсем, то будет где-то на пути к этому.

С другой стороны, учитывая стойкое нежелание дептранса поступиться хотя бы копейкой потенциальных доходов от платной парковки и (самое главное!) от штрафов за нарушение ее правил, не сомневаемся в том, какой окажется реакция этой богоугодной конторы на вполне логичное обращение москвича.