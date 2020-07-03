На Варшавском шоссе разрешенную скорость увеличат до 80 км/ч

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Скоростной режим на многих участках улично-дорожной сети Москвы требует радикальной ревизии с точки зрения изменения разрешенной скорости. По данным портала «АвтоВзгляд», дептранс столицы всерьез занимается подобными вопросами под давлением общественного мнения.

Департамент транспорта опубликовал обращение своего начальника, Максима Ликсутова, к горожанам. В нем он решил объявить об изменении режима движения по Варшавскому шоссе за пределами Москвы — в районе Бутово.

– Кстати, для автомобилистов тоже есть хорошие новости. На Варшавском шоссе за МКАД мы повысим разрешенную скорость движения с 60 до 80 км/ч. Мы давно думали над этим, и получилось так, во время краудсорсингового проекта много автомобилистов обратились к нам по этому вопросу, и мы решили реализовать эту идею, — сообщил Ликсутов в телеграмм-канале Департамента транспорта.

превышение скорости, ПДД, дептранс
3 июля 2020
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