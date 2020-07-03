На Варшавском шоссе разрешенную скорость увеличат до 80 км/ч

Департамент транспорта опубликовал обращение своего начальника, Максима Ликсутова, к горожанам. В нем он решил объявить об изменении режима движения по Варшавскому шоссе за пределами Москвы — в районе Бутово.

– Кстати, для автомобилистов тоже есть хорошие новости. На Варшавском шоссе за МКАД мы повысим разрешенную скорость движения с 60 до 80 км/ч. Мы давно думали над этим, и получилось так, во время краудсорсингового проекта много автомобилистов обратились к нам по этому вопросу, и мы решили реализовать эту идею, — сообщил Ликсутов в телеграмм-канале Департамента транспорта.