Новый участок трассы М4 «Дон» выбирает половина россиян, едущих к морю

Фото avtovzglyad.ru
Число автомобилей, проехавших по новому обходу Лосево и Павловска к предстоящим выходным уже может подойти к четверти миллиона. В минувшие субботу и воскресенье сократить путь к морю, пусть и по платному участку дороги, решились 60 000 автомобилей. Всего же за десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля 2020 года, по новому обходу Лосева и Павловска на М4 «Дон» в Воронежской области проехало 220 000 автомобилей.

До открытия обхода, по старому отрезку М4 «Дон», который проходит по Лосево и Павловску, проезжало 60 000—70 000 автомобилей в сутки. Теперь больше половины от этого трафика ушло на новый участок трассы.

За возможность не стоять в пробках и проехать по всему платному участку с максимально разрешенной тут скоростью в 110 км.ч, автомобилистам придется заплатить 200 рублей. Это стоимость проезда на легковом авто в будние дни без транспондера (с понедельника по четверг). За проезд по половине маршрута (если вам нужно свернуть в районе Павловска), без транспондера придется раскошелиться на 110 рублей.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога
16 июля 2020
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