Новый участок трассы М4 «Дон» выбирает половина россиян, едущих к морю

До открытия обхода, по старому отрезку М4 «Дон», который проходит по Лосево и Павловску, проезжало 60 000—70 000 автомобилей в сутки. Теперь больше половины от этого трафика ушло на новый участок трассы.

За возможность не стоять в пробках и проехать по всему платному участку с максимально разрешенной тут скоростью в 110 км.ч, автомобилистам придется заплатить 200 рублей. Это стоимость проезда на легковом авто в будние дни без транспондера (с понедельника по четверг). За проезд по половине маршрута (если вам нужно свернуть в районе Павловска), без транспондера придется раскошелиться на 110 рублей.