В Москве и Санкт-Петербурге хотят объединить системы парковок

Пилотный проект по введению платной парковки на улицах Москвы был запущен осенью 2012 года. В столице действует комплексный подход к тарификации, когда стоимость зависит от конкретной загрузки улицы (сейчас тариф может варьироваться от 40 до 380 рублей в час). Считается, что такой подход был выбран для решения проблемы перегруженности улиц.

Что касается Петербурга, то платные парковки в Центральном районе города существовали давно, с 2015 года. Правда, водители игнорировали оплату, поскольку никаких последствий за это не наступало — контролировать автомобилистов было некому. Однако с марта этого года все изменилось: нарушителей начали отслеживать и наказывать. Всем, кто хотел сэкономить 60 рублей за час парковки, стали выписывать штраф в 3000 рублей.

Сейчас парковки, за которые нужно платить, в Петербурге располагаются на 27 улицах. Всего имеется 2799 мест, на которых с 20.00 до 08.00 можно стоять бесплатно. По всей видимости, перенимая московский опыт, власти северной столицы не только планируют повысить эффективность существующей системы (а значит, заработать больше денег), но и рассматривают варианты расширения платной зоны.