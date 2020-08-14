В Москве и Санкт-Петербурге хотят объединить системы парковок

МК
Власти двух российских столиц сейчас обсуждают возможность объединения систем парковки. Это значит, подчеркивает портал «АвтоВзгляд», петербуржцам придется забыть, что такое бесплатная стоянка буквально везде.

Пилотный проект по введению платной парковки на улицах Москвы был запущен осенью 2012 года. В столице действует комплексный подход к тарификации, когда стоимость зависит от конкретной загрузки улицы (сейчас тариф может варьироваться от 40 до 380 рублей в час). Считается, что такой подход был выбран для решения проблемы перегруженности улиц.

Что касается Петербурга, то платные парковки в Центральном районе города существовали давно, с 2015 года. Правда, водители игнорировали оплату, поскольку никаких последствий за это не наступало — контролировать автомобилистов было некому. Однако с марта этого года все изменилось: нарушителей начали отслеживать и наказывать. Всем, кто хотел сэкономить 60 рублей за час парковки, стали выписывать штраф в 3000 рублей.

Сейчас парковки, за которые нужно платить, в Петербурге располагаются на 27 улицах. Всего имеется 2799 мест, на которых с 20.00 до 08.00 можно стоять бесплатно. По всей видимости, перенимая московский опыт, власти северной столицы не только планируют повысить эффективность существующей системы (а значит, заработать больше денег), но и рассматривают варианты расширения платной зоны.

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14 августа 2020
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