У 17 городов России появятся новые обходы, но только через 4 года

Северный обход Калуги — протяженностью аж 22 километра. Он станет продолжением Южного обхода. В итоге транспортная артерия свяжет транзитным коридором сразу три федеральные трассы и международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай. На выходе получится целая Калужская кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 83,7 км. Но торчать на этом объекте дорожники будут аж до 2022 года… А куда спешить? Финансирование отпущено, денежки идут.

Под Тулой идет строительство второй очереди Восточного обхода. В этом году нашим труженикам предстоит возвести… 7,8 км дороги! И это — за целый год. Да, в план включена пара двухуровневых развязок. Но те же китайцы наверняка бы сделали за то же время и за те же деньги в десять раз больше. На будущий год заложены еще 5 километров трассы. Подождем. Тем более, что эта стройка улучшит дорожную ситуацию в Липецке, где строится Восточный обход промышленной зоны города (им будут заниматься аж до 2024-го).

А как вам Северный обход Аксая? Объездная вокруг этого города в Ростовской области повлияет на движение по федеральной трассе «Дон». Протяженность новой дороги — чуть больше двух километров. Работы на объекте начались весной этого года, а закончат их… в 2021 году. Видимо, нас ждет некое фантастическое сооружение, которое перевернет сознание водителей. Иначе почему несчастные сотни метров делают так долго? А всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году предполагается построить 17 обходов городов.