У 17 городов России появятся новые обходы, но только через 4 года

Те шесть объездных, что сейчас строит Росавтодор, ситуацию, конечно, не спасут. Но сделают ее немножечко лучше. Так, уже в этом году откроется движение по новой дороге вокруг Красноярска. Притом событие случится на целый год раньше запланированного срока (за бюджетные миллиарды можно и ускориться). Старый мост через реку Качу разобрали, на его месте возводят новый. Хотя 3 километра трассы, на которые у наших дорожников ушло полтора года, в Китае бы соорудили за месяц-другой.
Новая дорога у Иваново замкнет Западный обход города. Ее строят на месте старого полигона твердых бытовых отходов. Притом чиновники гордятся, что магистраль организована по новому ГОСТу, и дорога выдержит интенсивное движение большегрузов. Как говорится, не прошло и пятидесяти лет. Проектом предусмотрено четырехполосное движение, две круговые развязки, освещение проезжей части, пешеходный тротуар… В общем, абсолютно обычные в XXI веке вещи подаются нам как величайшее достижение российской дорожностроительной мысли.
Северный обход Калуги — протяженностью аж 22 километра. Он станет продолжением Южного обхода. В итоге транспортная артерия свяжет транзитным коридором сразу три федеральные трассы и международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай. На выходе получится целая Калужская кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 83,7 км. Но торчать на этом объекте дорожники будут аж до 2022 года… А куда спешить? Финансирование отпущено, денежки идут.
Под Тулой идет строительство второй очереди Восточного обхода. В этом году нашим труженикам предстоит возвести… 7,8 км дороги! И это — за целый год. Да, в план включена пара двухуровневых развязок. Но те же китайцы наверняка бы сделали за то же время и за те же деньги в десять раз больше. На будущий год заложены еще 5 километров трассы. Подождем. Тем более, что эта стройка улучшит дорожную ситуацию в Липецке, где строится Восточный обход промышленной зоны города (им будут заниматься аж до 2024-го).
А как вам Северный обход Аксая? Объездная вокруг этого города в Ростовской области повлияет на движение по федеральной трассе «Дон». Протяженность новой дороги — чуть больше двух километров. Работы на объекте начались весной этого года, а закончат их… в 2021 году. Видимо, нас ждет некое фантастическое сооружение, которое перевернет сознание водителей. Иначе почему несчастные сотни метров делают так долго? А всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году предполагается построить 17 обходов городов.