ГИБДД решила не штрафовать водителей за превышение скорости дважды

В Сети активно обсуждаются случапи, когда водители получают несколько штрафов: одно — за превышение скорости под камерой, второе — за превышение средней скорости на участке между двумя комплексами. В итоге ГИБДД заявила, что «считает возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения».

Добавим, что штрафы за превышение средней скорости движения выносятся с 2013 года. Такая технология применятся в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и многих других регионах. Есть мнение, что она незаконна, так как ПДД и КоАП предусматривают нарушение скоростного режима по конкретным критериям, а понятие «средней скорости» в этих документах отсутствует. Однако когда новый взгляд гаишников на проблему станет нормой нашей жизни — не очень понятно, так что описанные штрафы будут еще долгое время расстраивать автовладельцев.

Между тем, как сообщает «Коммерсант», ассоциация «ОКО», объединяющая производителей камер и операторов систем контроля нарушений, направила в Минюст предложение дополнить в новый КоАП РФ, который скоро должны принять, понятиями «средняя скорость» и «скорость на протяженном участке». Но будет ли это сделано, неизвестно.