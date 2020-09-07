В Нижегородской области водители пожаловались на обезумевшие камеры ГИБДД

Фото: Тверскаяобласть.рф.
В Нижегородской области нашлось село, в котором живут только лихачи, умеющие ездить по дорогам со скоростью не меньше 100 км/ч. Портал «АвтоВзгляд» узнал, что даже старенький трактор нижегородцы смогли разогнать до 117 км/ч!

Любопытно, что отличилась похоронная процессия, в которой катафалк «раскочегарился» до 100 км/ч. А еще штраф пришел вдадельцу… припаркованной машины: стоящее авто, по данным из «письма счастья», неслось со скоростью 84 км/ч. На самом деле, в столь нелепых штрафах виноват сбой комплекса фиксации нарушений. Зная об этом, местные автомобилисты стали массово заклеивать номера своих автомобилей.

Пресс-служба правительства Нижегородской области уже заявила, что представители местного Центра безопасности дорожного движения, ГИБДД и завод-изготовитель комплексов фотовидеофиксации провели проверку «взбесившихся камер». Выезд экспертов подтвердил некорректную работу комплексов.

Сейчас всем «нарушителям» обещают отменить вынесенные ранее постановления об административных правонарушениях. А отменят ли — скоро узнаем.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, письма счастья, КоАП, ГИБДД
7 сентября 2020
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