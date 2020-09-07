В Нижегородской области водители пожаловались на обезумевшие камеры ГИБДД

Любопытно, что отличилась похоронная процессия, в которой катафалк «раскочегарился» до 100 км/ч. А еще штраф пришел вдадельцу… припаркованной машины: стоящее авто, по данным из «письма счастья», неслось со скоростью 84 км/ч. На самом деле, в столь нелепых штрафах виноват сбой комплекса фиксации нарушений. Зная об этом, местные автомобилисты стали массово заклеивать номера своих автомобилей.

Пресс-служба правительства Нижегородской области уже заявила, что представители местного Центра безопасности дорожного движения, ГИБДД и завод-изготовитель комплексов фотовидеофиксации провели проверку «взбесившихся камер». Выезд экспертов подтвердил некорректную работу комплексов.