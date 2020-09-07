Новые Renault Logan и Sandero: дизайн — просто бомба

Полноценная премьера машин назначена на 29 сентября. Именно тогда мы узнаем технические подробности, а также сможем рассмотреть оформление интерьеров. Пока нам предлагают рассмотреть три фотографии, на которых лучше всего видны Sandero и Sandero Stepway, а Logan стоит на заднем плане. Но даже этих снимков достаточно, чтобы понять: франко-румынские «бюджетники» больше не будут смотреться бледными родственниками на фоне Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

Изменилось абсолютно все. У новых «Логана» и «Сандеро» — легкие силуэты, сложные подоконные линии и современная светодиодная оптика. Отдельного упоминания заслуживают эффектные «бедра» на задних дверях и крыльях.

Кросс-хетч Sandero Stepway теперь отличается не только обвесом из неокрашенного пластика, но и капотом другой формы. Также ему полагаются свои собственные бамперы и решетка радиатора, плюс крупная надпись Stepway на передке.