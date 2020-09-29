У Щелковского шоссе появится дублер: известны первые подробности

В Сети появилась карта якобы утвержденного маршрута дублера Щелковского шоссе. Информацию опубликовал глава Ассоциации гаражных кооперативов Подмосковья Евгений Маковский. По его словам, трасса пройдет южнее существующей автодороги через Горенский и Озерный лесопарки, а также через Балашиху. Если верить этому документу, то для возведения новой магистрали потребуется вырубить 180 гектаров леса.

В Росавтодоре отмечают, что окончательный проект еще не готов. Однако замминистра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова косвенно подтвердила, что будущий дублер не затронет границ «Лосиного Острова», а пройдет по маршруту, опубликованному Маковским: "Сейчас предполагается, что дублер Щелковского шоссе пройдет по Горенскому лесничеству', — отметила чиновница. А, значит, выбор уже сделан…