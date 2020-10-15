Вредные дороги: российские ученые предложили делать асфальт из опасных отходов

Для справки, буровой шлам — это измельченная порода, в которую также подмешаны остатками бурового раствора. В местах нефтедобычи ежегодно образуются миллионы тонн подобных отходов, которые загрязняют окружающую среду. Однако ученые считают, что эти отходы могут не только удешевить асфальт, но и повысить его качество!

Так, в асфальтобетон можно добавлять до восьми процентов бурового шлама. Таким образом можно существенно повысить прочность дорожного покрытия, завяил «Российской газете» аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Антон Власов.

Что же, за последнее время российские ученые придумали множество способов, как сделать российские магистрали лучше. В разное время предлагались трассы из пластика, а также всевозможные добавки в обычный асфальт. Но, как видим, реальные дороги от этого качественнее не становятся…