В Москве штрафуют за езду по «выделенке» в выходные

Об очередном этапе закручивания гаек в отношении столичных автовладельцев водителей сообщил городской Дептранс. В официальном телеграмм-канале ведомства опубликовано соответствующее объявление.

«С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели»,— говорится в нем.

Эта мера, якобы, устранит задержки при передвижении общественного транспорта. Благодаря ей тысячи автовладельцев по выходным будут теперь терять несчитанные часы в заторах выходного дня, в то время как по выделенкам будут неспешно плестись практически пустые (по субботам и воскресеньям) автобусы. Воспользоваться, как раньше, выделенной полосой в выходной день автомобилистам не удастся, поскольку за это им теперь будет грозить штраф в размере 3000 рублей.