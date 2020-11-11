Найдены новые причины, чтобы устанавливать больше камер на дорогах

Аналитический центр компании «МВС Груп» — оператора крупнейшей в России концессии по фото- и видеофиксации нарушений ПДД подготовил отчет о динамике ДТП за восемь месяцев 2020 года. Из него следует, что с января по август общее количество аварий составило 2870. Из них 412 — со смертельным исходом (погибло 448 человек). А в результате наездов на людей пострадали 690 человек и 113 погибли.

Основываясь на этих цифрах, эксперты отмечают снижение числа происшествий. Например, за тот же период прошлого года зафиксировано 3722 ДТП, то есть в этом году произошло на 852 инцидентов меньше.

В Московской области зарегистрировано 763 аварии с участием пешеходов (показатель прошлого года — 931), в результате которых 113 человек погибло (в 2019-м — 136 человек), а 690 граждан получило травмы различной степени тяжести (данные прошлого года — 835 человек). То есть и здесь количество аварий снижается.