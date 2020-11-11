Найдены новые причины, чтобы устанавливать больше камер на дорогах

Аналитический центр компании «МВС Груп» — оператора крупнейшей в России концессии по фото- и видеофиксации нарушений ПДД подготовил отчет о динамике ДТП за восемь месяцев 2020 года. Из него следует, что с января по август общее количество аварий составило 2870. Из них 412 — со смертельным исходом (погибло 448 человек). А в результате наездов на людей пострадали 690 человек и 113 погибли.
Основываясь на этих цифрах, эксперты отмечают снижение числа происшествий. Например, за тот же период прошлого года зафиксировано 3722 ДТП, то есть в этом году произошло на 852 инцидентов меньше.
В Московской области зарегистрировано 763 аварии с участием пешеходов (показатель прошлого года — 931), в результате которых 113 человек погибло (в 2019-м — 136 человек), а 690 граждан получило травмы различной степени тяжести (данные прошлого года — 835 человек). То есть и здесь количество аварий снижается.
По словам Евгения Соболева, генерального директора «МВС Груп», в потенциально опасных местах принимаются дополнительные меры безопасности. Так, например, в этом году установлено 202 комплекса фиксации в зонах наиболее опасных пешеходных переходов. Якобы они и обеспечили снижение аварийности.
Странно, что ничего не говориться про другие меры. Например, установку светофоров, освещение переходов, строительстве надземных и подземных переходов. Видимо, дешевле решить вопрос установкой камер.
Эксперты также отмечают, что чем выше скоростной режим на трассе, тем выше процент смертей при ДТП. Так, в случае столкновения вне пешеходного перехода на скорости 40 км/ч — 9% ДТП заканчивались смертью, а на 90 км/ч — уже 44%. В местах с регулируемыми пешеходными переходами картина ДТП с летальным исходом выглядит куда лучше: на скорости 40 км/ч — вообще ни одного ДТП, а на 60 км/ч лишь 16% аварий заканчивались гибелью людей.
Вывод, казалось бы, напрашивается сам собой — ставьте светофоры на переходах. Однако власти могут пойти другим путем — станут снижать скоростной порог в населенных пунктах и вешать еще больше камер рядом с нерегулируемыми переходами. Так что водителям надо быть осторожнее. Иначе письма счастья будут приходить регулярно.