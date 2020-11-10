5 причин выбрать китайский кроссовер вместо немецкого

Поначалу китайские кроссоверы уступали буквально всем производителям. Кузов гнил, подвеска «сыпалась», мотор «глотал» бензин канистрами, да и эргономика оставляла желать лучшего. Тем не менее, не будем забывать, что в Поднебесной все известные немецкие бренды имеют совместные предприятия с китайскими компаниями. Да, азиаты быстро учатся, так что сейчас у китайских кроссоверов появился ряд преимуществ, которые делают их предпочтительнее даже продукции из Европы.

Материалы подрамника

Начнем с того, что подрамники многих немецких машин все чаще делают из алюминия. При аварии крылатый металл легко мнется, а вот выправить его практически невозможно. Нужно только менять. У китайских кроссоверов подрамники стальные. Да, они тяжелее, но их ремонт или замена обходятся существенно дешевле.

Конструкция подрамника

В наш век унификации на подрамниках европейских авто стараются экономить.Да и универсальные платформы, на которых собирают седаны и SUV, уже не рассчитаны на установку громоздких конструкций. Подобные решения конструкторов оборачивается тем, что стальную защиту двигателя на кроссовер просто не поставить. Значит на бездорожье лучше не выезжать.

Китайцы отстают в техническом плане, но это может быть и неплохо. Ведь честная «квадратная» форма подрамника дает возможность установить полноценную защиту мотора (как стальную, так и композитную), которая убережет от любых неприятностей на бездорожье.