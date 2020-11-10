5 причин выбрать китайский кроссовер вместо немецкого

Поначалу китайские кроссоверы уступали буквально всем производителям. Кузов гнил, подвеска «сыпалась», мотор «глотал» бензин канистрами, да и эргономика оставляла желать лучшего. Тем не менее, не будем забывать, что в Поднебесной все известные немецкие бренды имеют совместные предприятия с китайскими компаниями. Да, азиаты быстро учатся, так что сейчас у китайских кроссоверов появился ряд преимуществ, которые делают их предпочтительнее даже продукции из Европы.
Материалы подрамника
Начнем с того, что подрамники многих немецких машин все чаще делают из алюминия. При аварии крылатый металл легко мнется, а вот выправить его практически невозможно. Нужно только менять. У китайских кроссоверов подрамники стальные. Да, они тяжелее, но их ремонт или замена обходятся существенно дешевле.
Конструкция подрамника
В наш век унификации на подрамниках европейских авто стараются экономить.Да и универсальные платформы, на которых собирают седаны и SUV, уже не рассчитаны на установку громоздких конструкций. Подобные решения конструкторов оборачивается тем, что стальную защиту двигателя на кроссовер просто не поставить. Значит на бездорожье лучше не выезжать.
Китайцы отстают в техническом плане, но это может быть и неплохо. Ведь честная «квадратная» форма подрамника дает возможность установить полноценную защиту мотора (как стальную, так и композитную), которая убережет от любых неприятностей на бездорожье.
Особенности обслуживания
Даже ребенок знает, что для ремонта и обслуживания немецких машин необходим специнструмент. Для «китайцев» этого не требуется, значит ТО, и ремонт обойдутся дешевле. Да и в случае поломки на дороге, неисправность устранить легче. А вот «немцу» в ряде случаев придется вызывать эвакуатор.
Подвеска
Большинство китайских кроссоверов — переднеприводные. То есть сзади стоит полузависимая подвеска. А многие немецкие машины используют даже в моноприводных модификациях многорычажную схему. Она наделяет автомобиль отличной управляемостью, но сложна в обслуживании. А так как в городе разогнаться негде, плюсы «многорычажки» большинство покупателей просто не ощущает. При этом за ремонт платить приходится, ведь многочисленные сайлентблоки надо менять.
Двигатель
Немцы уже давно ставят на свои кроссоверы малообъемные наддувные моторы. Они требовательны к качеству масла и топлива. Да и их надежность до сих пор вызывает вопросы. Китайцы в своем большинстве применяют «атмосферники», которые понятнее, проще по конструкции, да и ресурс у них выше.
Что касается наддувных двигателей, то информации по ним мало. Иные владельцы китайских машин говорят, что ресурс двигателей составляет 250 000 км, что сопоставимо с «жизнью» немецких моторов. Но об этом можно будет с уверенностью сказать лишь тогда, когда появится больше статистики.