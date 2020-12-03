Байкеров хотят пустить на тротуары и «вооружить» мигалками

Как вы понимаете, за соблюдением новых правил нужно будет следить и, конечно же, это послужит стимулом для перенастройки камер фото- и видеофиксации, которые станут жестко штрафовать водителей за нарушение разметки. Получается, что от этой инициативы выиграют местные бюджеты и владельцы камер. А автомобилистов опять превратят в дойных коров.

Но и это еще не конец истории. Также законодатель предлагает создать парковки для мотоциклов на тротуарах. То есть двухколесный сможет спокойно въехать на место, где снуют прохожие и поставить там своего «железного коня». Что не только повысит вероятность наезда байкеров на пешеходов, но и сделает тротуары уже. Ведь, увы, большинство мотоциклистов и незаконопослушны, и несознательны. Инициатива может привести к тому, что мотоциклисты будут спокойно разъезжать по тротуарам, ища место для парковки.

Наконец, в списке предложений прописана возможность разрешить байкерам использовать мерцающие ходовые огни, то есть мигалки. Они должны привлекать внимание других водителей на дорогах, где разрешенная скорость движения более 80 км/ч.

Это уже похоже на выделение мотоциклистов в отдельную касту, которая будет иметь особые права на дороге. Представьте, что в пробке на МКАД вы вдруг увидили множество мигалок, движущихся в междурядье. Водители могут начать суетиться в попытках уступить дорогу, а так и до аварии недалеко. Ну а ночью множество мерцающих огней будет просто раздражать глаза, что также приведет к росту ДТП.

Так что легче начать соблюдать ПДД и не ездить сломя голову между рядов. Так и на дорогах порядка будет больше, и пешеходы скажут спасибо за тротуары без мотоциклов.