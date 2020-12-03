Байкеров хотят пустить на тротуары и «вооружить» мигалками

Как сообщает «Парламентская газета», зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия») направил главному гаишнику страны генералу Черникову письмо с предложением изменить Правила дорожного движения для мотоциклистов.
– Мы предлагаем предусмотреть в ПДД дополнительные стоп-линии на перекрестках для размещения мотоциклов и другого одноколейного транспорта, чтобы они не стояли между рядами автомобилей, — пояснил депутат.
Чтобы не было путаницы, дополнительную стоп-линию предлагают наносить на дорожное полотно не белым цветом, а «иным», либо рисовать на ней силуэт мотоцикла. Получается, что дороги станут еще уже. Ведь на многих улицах, особенно в Москве, уже есть велодорожки. А если появятся еще и дополнительные стоп-линии для мотоциклов, транспортного хаоса не избежать. Ведь расширить проезжую часть не получится.
Водители машин, которых на дорогах много больше, чем байкеров и велосипедистов, вынуждены будут ютиться в одном-двух рядах. В то время как на «выделенках» для двухколесных будет пусто и вольготно. Что, собственно, красноречиву подтверждают пресловутые велодорожки. Нужно ли говорить, что возрастет количество мелких аварий. Ведь там, где сужение, всегда проще притереться к бамперу другой машины.
Как вы понимаете, за соблюдением новых правил нужно будет следить и, конечно же, это послужит стимулом для перенастройки камер фото- и видеофиксации, которые станут жестко штрафовать водителей за нарушение разметки. Получается, что от этой инициативы выиграют местные бюджеты и владельцы камер. А автомобилистов опять превратят в дойных коров.
Но и это еще не конец истории. Также законодатель предлагает создать парковки для мотоциклов на тротуарах. То есть двухколесный сможет спокойно въехать на место, где снуют прохожие и поставить там своего «железного коня». Что не только повысит вероятность наезда байкеров на пешеходов, но и сделает тротуары уже. Ведь, увы, большинство мотоциклистов и незаконопослушны, и несознательны. Инициатива может привести к тому, что мотоциклисты будут спокойно разъезжать по тротуарам, ища место для парковки.
Наконец, в списке предложений прописана возможность разрешить байкерам использовать мерцающие ходовые огни, то есть мигалки. Они должны привлекать внимание других водителей на дорогах, где разрешенная скорость движения более 80 км/ч.
Это уже похоже на выделение мотоциклистов в отдельную касту, которая будет иметь особые права на дороге. Представьте, что в пробке на МКАД вы вдруг увидили множество мигалок, движущихся в междурядье. Водители могут начать суетиться в попытках уступить дорогу, а так и до аварии недалеко. Ну а ночью множество мерцающих огней будет просто раздражать глаза, что также приведет к росту ДТП.
Так что легче начать соблюдать ПДД и не ездить сломя голову между рядов. Так и на дорогах порядка будет больше, и пешеходы скажут спасибо за тротуары без мотоциклов.