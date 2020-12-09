Трассу «Таврида» соединят с популярными местами отдыха

Маршрут от села Донского до села Перевального станет 27-километровым обходом Симферополя. Его сдадут через четыре года, чтобы он выводил транспорт от Крымского моста на существующую трассу «Симферополь—Алушта». Благодаря такому решению, столица полуострова разгрузится от транзитного транспорта. Также крымскими властями выделены средства на проект автодороги «Белогорск—Приветное».

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», «Таврида», что соединила Керчь и Севастополь, открылась этим летом. Протяженность магистрали составит 250 км, но строителям еще предстоит пройти финальные отрезки (по плану это случится не раньше 2023 года).

Ради того, чтобы в Крыму появился современный четырехполосный «хайвей», строителям пришлось возвести 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок, а также 30 надземных пешеходных переходов.

Между тем, в Подмосковье отрылась ЦКАД-3 — «платник», связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Портал «АвтоВзгляд» проверил на собственном опыте, кто «едет» быстрее — МКАД, А-107 или ЦКАД-3.