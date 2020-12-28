ФСО отказывается сделать Кутузовский проспект безаварийным

Фото: ochakovo-matveevskoe.ru.
Федеральная служба охраны, отвечая на очередной депутатский запрос, посчитала «нецелесообразной» установку разделителя на главной «правительственной трассе» Москвы. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», столичный власти уже давно подготовили соответствующий проект, который поддержала ГИБДД.

Логика фсошников проста: если случится серьезная авария, барьер «затруднит эвакуацию объектов госохраны, создав угрозу их безопасности». Притом такие оправдания на запросы депутатов и чиновников приходят из Кремля уже не в первый раз!

И хотя совсем недавно ГИБДД Москвы признала Кутузовский проспект одной из самых аварийных трасс города, позиция ФСО осталась неизменной. Поэтому вместо стального отбойника, который мог бы сберечь немало жизней, на Кутузовском останется широкая разделительная полоса.

Кстати, в регионах четырехполосные дороги вовсю оснащают разделительными барьерами, ведь этого требует «дорожная карта», утвержденная правительством. Но ФСО такие документы не указ.

безопасность дорожного движения, дорога, скандал
28 декабря 2020
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