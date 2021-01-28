Водители стали реже «колотиться» на платных дорогах

Как уверяет пресс-служба «Автодора», за последние пять лет сократилось число погибших на его трассах резко сократилось аж на 55%. При этом протяженность самих платных дорог выросла на 862 километра! Весь секрет — в радикальном снижении количества аварийно-опасных участков: в прошлом году таковых стало меньше на 50%, а число погибших в авариях сократилось на 19%.

Если отвлечься от процентов, то достижения госкомпании можно описать вполне понятными величинами: за последние два года удалось сохранить жизни 182 человек.

В прошлом году для разделения транспортных потоков и пешеходных дорожек было установлено более 126 000 погонных метров различного вида ограждений. В населенных пунктах возле сотановок транспорта появилось 52 светофора. Кроме того, для информирования водителей было установлено 583 дорожных знака, а для пресечения нарушений — 23 комплекса фотовидеофиксации.

Кстати, перед новогодними праздниками — 29 декабря — госкомпания «Автодор» ввела в эксплуатацию сразу несколько участков новой Центральной кольцевой автомобильной дороги. Любопытно при этом, что сразу взимать плату на них не стали — тарифы вступили в силу только 11 января.