Власти не будут вводить новые знаки для обозначения камер фиксации

Срочно переписывать государственный стандарты понадобилось из-за того, что 1 марта начала действовать подправленная редакция ПДД, которая переводит вышеупомянутую табличку из категории «Знаки дополнительной информации» в «Информационные знаки».

По правилам, указатель должен быть размещен за 150–300 метров перед стационарной или передвижной камерой фиксации нарушений. Впрочем, в населенном пункте разрешается установить единственное предупреждение на въезде, уточняет «Коммерсант».

Добавим, что Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД был уверен, что предупреждение для водителей должно представлять собой синий квадрат, на котором изображена камера. Однако Росстандарт посчитал, что достаточно масштабировать старую табличку 8.23, так как это сулит неплохую экономию, и властям не придется тратить деньги на замену более 15 000 черно-белых прямоугольников «Фотовидеофиксация».

И еще одна новость на дорожную тему. Власти Москвы и Московской области «переключили» движение транзитных большегрузов с МКАД на ЦКАД. Мол, так будет лучше для всех. В истинной причине принятия этого решения разобрался портал «АвтоВзгляд».