Власти Москвы полностью «зачистят» МКАД от грузовиков

Сергей Собянин признал этот эксперимент чрезвычайно успешным, заявив, что через некоторое время запрет станет бессрочным. Более того, под ограничения попадет техника массой свыше 3,5 тонн, тогда как сейчас транзит заказан лишь грузовикам тяжелее 12 тонн.

В итоге, коммерческому транспорту массой более 3,5 тонн будет запрещено выезжать на МКАД без специального пропуска с 5 мая 2021 года. По мнению столичного Дептранса, такой отсрочки вполне хватит, чтобы бизнес успел отработать новую логистику доставки грузов.

Вообще, московские власти считают, что так будет лучше для всех: простым водителям не придется стоять в многочасовых пробках из-за буксующих грузовиков, а сами грузовики смогут быстрее добираться до точек «Б» по пустой платной дороге. Но в комфорте ли истинная причина принятия этого решения? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».