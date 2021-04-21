Платную магистраль М-12 продлят до Урала

Строящаяся скоростная платная автомагистраль М-12 от Москвы до Казани стала одной из тем, поднятых Владимиром Путиным в своем обращении к Федеральному собранию.

— Выделим средства из ФНБ на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство автомагистрали Москва-Казань и, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 году, с учетом действующей трассы Москва-Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги, будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть — от Балтики до Урала, — заявил Президент.

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о больших зарплатах, которыми соблазняют рабочих из регионов на стройке платной трассы М-12.