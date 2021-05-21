В России начнутся тайные проверки недолива топлива на АЗС

С 1 июля 2021 года вступит в силу закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ. Он позволит Росстандарту не предупреждать заранее владельцев АЗС, а проводить контрольные мероприятия способом тайного покупателя. Напомним, что на данный момент законодательство требует от ведомства уведомлять «королей бензоколонки» о внеплановых проверках не менее чем за сутки.

— Теперь появляется простой и эффективный механизм: по жалобам, материалам СМИ или общественных организаций составляется перечень АЗС высокого риска, инспектор под видом автолюбителя приезжает на них и покупает топливо, заливает его в стерильную канистру и отправляет в лабораторию, — сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов «Российской газете».

— Так же будем работать и с недоливом. Если нарушения по качеству топлива не всегда можно быстро скрыть, то с недоливом все просто: умельцы знают, как докрутить автоматику, и плановые проверки почти не дают результата, — добавил он.