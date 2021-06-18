На месте строящейся трассы М12 нашли еще несколько любопытных артефактов

Фото: Автодор
В местах, где будет проходить новая скоростная трасса М12 «Москва—Нижний Новгород—Казань», начались экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН). Исследователям предстоит «пройти» без малого 500 км, раскрывая тайны 23 памятников разных периодов — от эпохи камня до нового времени.

Памятники, которым предстоит заняться Институту археологии, были обнаружены в ходе разведок в прошлом году. Например, под Муромом отряды Волжской экспедиции ведут раскопки двух средневековых селищ — Катышево 1 и Чаадаево 5. Там в VI—XI веках проживало финно-угорское племя мурома, оставившее после себя усадьбы, бытовые вещи, орудия труда, украшения, христианские предметы. В общем, археологам есть, с чем поработать.

На 5 и 6 участках автодороги М12 (в Нижегородской области) исследуются памятники эпохи бронзы и железного века. Так, на берегу Пьяны около села Пилекшево Перевозского района археологи изучают неолитическую ямочно-гребенчатую керамику балахнинской культуры и находки кремневой индустрии. А у села Акузово в Сергачском районе — сооружения, где было найдено, помимо прочего, погребение с двумя орнаментированными лепными сосудами.

Наверняка, в ходе раскопок археологи обнаружат еще немало любопытных артефактов, характеризующих разные эпохи и культуры. Тем более что времени у исследователей предостаточно, ведь трасса протяженностью 800 километров откроется не раньше, чем через три года.

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18 июня 2021
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