На месте строящейся трассы М12 нашли еще несколько любопытных артефактов

Памятники, которым предстоит заняться Институту археологии, были обнаружены в ходе разведок в прошлом году. Например, под Муромом отряды Волжской экспедиции ведут раскопки двух средневековых селищ — Катышево 1 и Чаадаево 5. Там в VI—XI веках проживало финно-угорское племя мурома, оставившее после себя усадьбы, бытовые вещи, орудия труда, украшения, христианские предметы. В общем, археологам есть, с чем поработать.

На 5 и 6 участках автодороги М12 (в Нижегородской области) исследуются памятники эпохи бронзы и железного века. Так, на берегу Пьяны около села Пилекшево Перевозского района археологи изучают неолитическую ямочно-гребенчатую керамику балахнинской культуры и находки кремневой индустрии. А у села Акузово в Сергачском районе — сооружения, где было найдено, помимо прочего, погребение с двумя орнаментированными лепными сосудами.

Наверняка, в ходе раскопок археологи обнаружат еще немало любопытных артефактов, характеризующих разные эпохи и культуры. Тем более что времени у исследователей предостаточно, ведь трасса протяженностью 800 километров откроется не раньше, чем через три года.