В сезон отпусков россияне погрязнут в лютых пробках на трассе М4 «Дон»

При движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 «Дон».
Соответственно, те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.
И еще одна «приятная» для отпускников новость. Парламент Кубани выпустил без преувеличения шокирующее заявление: власти региона готовят ограничения на въезд по дорогам Сочи любого транспорта, зарегистрированного за пределами Краснодарского края. Если решение будет принято, запрет начнет действовать с 1 июня.
Между тем, еще в самом начале календарной весны стало понятно, что сочинская инфраструктура не справляется с наплывом отдыхающих. О том, к чему готовится путешественнику, который собрался на Черное море этим летом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».