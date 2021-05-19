В сезон отпусков россияне погрязнут в лютых пробках на трассе М4 «Дон»

Фото: из открытых источников.
С 14 июня по 1 октября 2021 года будет закрыто движение по путепроводу, что расположен на 1074-м километре трассы М4 «Дон» вблизи поселка Дорожный Аксайского района. Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения. В это время водители смогут пользоваться «альтернативными маршрутами», но понятно, что закрытое движение спровоцирует пробки.

При движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 «Дон».

Соответственно, те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.

Фото: Автодор.

И еще одна «приятная» для отпускников новость. Парламент Кубани выпустил без преувеличения шокирующее заявление: власти региона готовят ограничения на въезд по дорогам Сочи любого транспорта, зарегистрированного за пределами Краснодарского края. Если решение будет принято, запрет начнет действовать с 1 июня.

Между тем, еще в самом начале календарной весны стало понятно, что сочинская инфраструктура не справляется с наплывом отдыхающих. О том, к чему готовится путешественнику, который собрался на Черное море этим летом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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19 мая 2021
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