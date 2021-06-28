Столичный Дептранс предупредил водителей о новых ливнях в Москве

— Сегодня до конца дня в Москве грозы, ливни и даже град. Скорость ветра может достигать 17—22 м/с. Также местами уже образовались подтопления проезжей части и путей, что нарушает работу городского транспорта. В некоторых случаях движению мешают упавшие деревья. Городские службы работают над тем, чтобы быстрее устранить все подтопления и сбои, — такое сообщение появилось в Telegram-канале столичного Дептранса.

Ведомство отрапортовало о том, что ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах. Из-за ливней скорости движения машин на улицах столицы сильно снижены. Затруднения на дорогах города оцениваются в семь баллов. Дептранс обратился к водителям со стандартным для таких случаев посланием: попросил воздержаться от поездок по городу, а также не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Напомним, что еще накануне вечером столичное МЧС распространило сообщение: «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17—22 метров в секунду».

По некоторым данным, сегодня в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.