Московский «бордюринг» докатился до Екатеринбурга

Уже 1 августа в уральской столице начнут разом ремонтировать чуть ли не все дороги, что неизбежно вызовет повсеместные гигантские пробки-заторы. Так, муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство» планирует «устранить деформацию и повреждение автомобильных дорог, заменить устаревшие бордюры и устроить недостающие» одновременно на ул. Локомотивная с транспортной развязкой у Компрессорного завода; Главная от транспортной развязки «УралНИИсхоза» от улицы Механизаторов и на автомобильной дороге по улице Викулова от автодороги по улице Татищева до улицы Крауля. Ремонт также планируется на улицах Эстонская, Братская, Громова, Горького, Механизаторов, Куйбышева, Крауля, Академика Постовского, Викулова, Народной Воли, на бульваре Самоцветный и переулке Рижский.

Работы, как сообщает ресурс rostender.info обойдется городу в 206 млн. рублей и продлятся в лучшем случае до середины октября 2021 года.