На Новорязанском шоссе разрешенную скорость увеличили до 80 км/ч

С 13 августа разрешенная максимальная скорость движения автомобилей на участке Новорязанского шоссе от МКАД до 3-го Покровского проезда (район Котельники) увеличивается с 60 до 80 км/ч. Такую информацию распространил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Это создаст более комфортные условия для водителей и уберет резкий перепад скоростей между городом и областью, — сказано в сообщении ЦОДД. Также в ведомстве напомнили, что на этом участке Новорязанского шоссе встречные потоки разделены отбойниками.

Напомним, что некоторое время назад ЦОДД после многочисленных жалоб и обращений граждан увеличил с 60 км/ч до 80 км/ч разрешенную скорость на Варшавском шоссе после пересечения с МКАД — в районе Южное Бутово.