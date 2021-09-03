В Туле отремонтируют несколько улиц, но не тех, что надо

В антирейтинге местных направлений сами жители города называют улицы Мосина, Рязанскую, Скуратовскую, Епифанцевское шоссе и участок в поселке Рассвет (подробности вы можете узнать здесь).

Однако в рамках госрограммы «Развитие транспортной системы», сообщает RosTender.info, работы пройдут на улицах Физкультурная, Лучевая, Л. Толстого, Овражная, 2-я Волоховская, Заводская, Вахрушева, Стрекаловская, Шухова, Железнодорожная, Панфиловцев, а также на проспекте Ленина.

При этом упор будет сделан на ремонте смотровых и ливневых колодцев, бортового камня и еще установят 544 дорожных знака. Что касается собственно дорожного покрытия, то его собираются лишь подлатать методом «ямочного ремонта» — недолговечного и в целом сомнительного способа «реставрации» УДС. На все это из федерального и муниципального бюджетов потратят 175 млн. рублей.