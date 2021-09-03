Российские власти хотят загнать водителей в резервации

Зачем завязывать шнурки, если это сделает мама? И портфель соберет. И ботинки почистит. И в школу отведет. И если детство проходит под патронажем мамы, то почему взрослая жизнь должна быть иной? Тем более, что мамину эстафету охотно продолжает не только жена, требующая от мужа покорности, но и власть, настаивающая на повиновении. Послушного человека любит работодатель, начальник, а уж чиновник и подавно рассчитывает именно на такого: безропотного, безвольного, пугливого.
И если с детства ребенок растет под диктовку мамы, то почему во взрослой жизни не продолжить слушаться старших? Тем более, что желающих диктовать всегда в избытке. Суть власти именно в том, чтобы прикинуться мамой и продолжить руководить, разве что с иным пищеварительным результатом: мама обещала накормить, а власть хочет наесться сама.
В странах с устойчивой демократической традицией навязывать гражданам свою волю государству сложно. В Исландии люди выкинули вон банкиров, отменили банковские проценты и национализировали банки. В Южной Корее акционеры посадили в тюрьму генерального директора Samsung за невыгодное для них ведение бизнеса. В Южной Америке власти вздумали сделать дорогу платной, но фермеры перестреляли полицию и подоспевшую национальную гвардию. Во Франции водители грузовиков парализовали доставку товаров по всей стране, полгода протестуя из-за поправок к ПДД. Людям не понравилось, как поступало начальство, и они решительно взялись исправлять ситуацию.
В безропотной России, где главная проблема в неприязни к соседу, власть априори безупречна, вельможна и безошибочна. Начальству виднее всегда, а у населения хата непременно с краю. На самом деле «государство расположилось в России, как оккупационная армия». А. И. Герцен. И поскольку никто не возражает, творить в оккупированной России удается без оглядки и стеснения. Например, запретить людям ездить по дорогам.
– Заглядывая в будущее, лет через 15—20, если вы захотите порулить своим автомобилем, вам будет предоставлена отдельная резервация, и вы на дорогу общего пользования не выедете. А дороги общего пользования будут заполнены беспилотными транспортными средствами, — пообещал заместитель министра транспорта Кирилл Богданов. — Это — будущее. Хотелось бы, чтобы Россия не осталась в роли догоняющего, а наоборот, в чем-то даже формировала тренды…
Государство запретит нам пользоваться своей страной. Это не вопрос экологии и безопасности, это вопрос прав человека. У кого-то есть ботинки. У другого есть зонтик. А у третьего еще и автомобиль. Не Минтрансу решать, чем пользоваться, где и когда. Но из расположенной с краю хаты не видно, как ловко и лицемерно государство обособило водителей в социальную группу пораженных в конституционных правах.
К тому же государство продолжает настаивать, что автомобиль является средством повышенной опасности и потому требует особых мер и правил. Что является обманом и подменой понятий. За последние 100 лет утюг, отвертка, молоток — остались средствами повышенной опасности. В отличие от автомобиля, которым, как любимой игрушкой, человечество занималось с максимальным вложением интеллекта, технологий и азарта и довело его до совершенства, сделав образцово безопасным.
Но хата с краю удобна и позволяет не замечать, как начав с лишения гражданских прав и свобод водителей, государство требовательно продолжило уничтожать остальных, требуя привычной покорности, действуя по аналогии с мамой. Поэтому пока Минтранс обещает лишить нас права пользоваться своими дорогами, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и глава Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономфака МГУ Сергей Капков буднично обозначают перспективу. Проезд на машине более удобным сделать не получится, так как «дорожные ресурсы себя исчерпали». Единственный путь решения проблемы — сокращение использования личного транспорта. А пожилым людям предложат покинуть Москву…
В детстве вы покорно соглашались с мамой? А с Минтрансом, главным архитектором и главой невнятного центра странных исследований готовы согласиться и уехать из своего города? Или все еще кажется, что это расправа лишь над водителями и только в Москве? Про платные парковки тоже всей страной злорадствовали, пока не увидели их в своем провинциальном дворе…