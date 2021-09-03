Российские власти хотят загнать водителей в резервации

Зачем завязывать шнурки, если это сделает мама? И портфель соберет. И ботинки почистит. И в школу отведет. И если детство проходит под патронажем мамы, то почему взрослая жизнь должна быть иной? Тем более, что мамину эстафету охотно продолжает не только жена, требующая от мужа покорности, но и власть, настаивающая на повиновении. Послушного человека любит работодатель, начальник, а уж чиновник и подавно рассчитывает именно на такого: безропотного, безвольного, пугливого.

И если с детства ребенок растет под диктовку мамы, то почему во взрослой жизни не продолжить слушаться старших? Тем более, что желающих диктовать всегда в избытке. Суть власти именно в том, чтобы прикинуться мамой и продолжить руководить, разве что с иным пищеварительным результатом: мама обещала накормить, а власть хочет наесться сама.

В странах с устойчивой демократической традицией навязывать гражданам свою волю государству сложно. В Исландии люди выкинули вон банкиров, отменили банковские проценты и национализировали банки. В Южной Корее акционеры посадили в тюрьму генерального директора Samsung за невыгодное для них ведение бизнеса. В Южной Америке власти вздумали сделать дорогу платной, но фермеры перестреляли полицию и подоспевшую национальную гвардию. Во Франции водители грузовиков парализовали доставку товаров по всей стране, полгода протестуя из-за поправок к ПДД. Людям не понравилось, как поступало начальство, и они решительно взялись исправлять ситуацию.