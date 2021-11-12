Российские водители распробовали новую трассу ЦКАД-3 ​

Напомним, что протяженность ЦКАД-3 превышает 105 км, а сам отрезок проходит от трассы М-11 «Нева» до магистрали М-7 «Волга». За первый год работы среднесуточная интенсивность движения увеличилась тут на 344%: если в первый месяц по новой дороге каждые сутки проезжала 3181 машина, то сейчас количество автомобилей возросло до 14 118.



Вот еще несколько любопытных фактов: пик движения пришелся на 9 июля 2021 года, когда за сутки по ЦКАД-3 проехало 26 168 автомобилей; самым популярным участком на ЦКАД-3 стал отрезок от М-11 «Нева» до съезда на Никольское-Горки (А-107); более 50% поездок совершили жители из Москвы и Московской области.



Трафик на этой кольцевой дороге продолжает расти. Сейчас по нему проезжает более 18 000 автомобилей ежесуточно. Поэтому, как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, на платных участках ЦКАД начинают активно появляться заправочные станции.

Кроме того, госкомпания «Автодор» приступила к проектированию дополнительных развязок: они появятся в местах пересечения «кольца» с федеральными трассами — такими, как Дмитровское или Щелковское шоссе. Но сроки строительства пока не называются.