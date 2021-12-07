Михаил Мишустин озаботился плохими дорогами в регионах

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, 1,8 млрд. дешевеющих российских рублей достанется Татарстану, еще 1,2 млрд. — Оренбургской области, а около 5,2 млрд. будут распределены между двумя десятками субъектов.

В частности, на строительство и ремонт дорог выделят средства Забайкальскому краю, Якутии, Воронежской, Круганской, Сахалинской, Свердловской, а также Ярославской областям. Без внимания не останутся Волгоградская и Пензенская области и ряд других регионов.

Главное, чтобы выделенные деньги действительно были направлены по назначению, а то ведь, как мы знаем, часто бюджетные средства расходуются, но ситуация на проезжей части, увы, не меняется.