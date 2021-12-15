Парковки в Москве станут еще недоступнее

С 24 декабря на 53 улицах в центре, в том числе на Большой Никитской, Неглинной, Театральной площади тариф вырастет до с 8:00 до 21:00 — 450 ₽/час, с 21:00 до 8:00 — 200 ₽/час (включая воскресенье). Изменения ждут и парковки со шлагбаумом на Новом Арбате: на одной из них в дневное время стоимость будет составлять 450 ₽/час, на второй — 400 ₽/час.

Снижение тарифов ожидается на 29 улицах, где загрузка парковок не превышает 50%. Это, например, парковки на Николоямской, Александра Невского, Миусской площади, на которых сейчас тариф 380 ₽/час в дневное время. С 24 декабря там будет более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

Повышение же тарифов столичные власти традиционно обосновывают увеличением нагрузки на улицы, где сосредоточено «много мест притяжения» — рестораны, бизнес-центры, туристические объекты — так там парковки заполнены на 95—100%. Стоимость разрешения на парковку для каршеринговых компаний увеличится на 9%. При этом абонемент для них сохранится.