Парковки в Москве станут еще недоступнее

С 24 декабря на 53 улицах в центре, в том числе на Большой Никитской, Неглинной, Театральной площади тариф вырастет до с 8:00 до 21:00 — 450 ₽/час, с 21:00 до 8:00 — 200 ₽/час (включая воскресенье). Изменения ждут и парковки со шлагбаумом на Новом Арбате: на одной из них в дневное время стоимость будет составлять 450 ₽/час, на второй — 400 ₽/час.
Снижение тарифов ожидается на 29 улицах, где загрузка парковок не превышает 50%. Это, например, парковки на Николоямской, Александра Невского, Миусской площади, на которых сейчас тариф 380 ₽/час в дневное время. С 24 декабря там будет более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.
Повышение же тарифов столичные власти традиционно обосновывают увеличением нагрузки на улицы, где сосредоточено «много мест притяжения» — рестораны, бизнес-центры, туристические объекты — так там парковки заполнены на 95—100%. Стоимость разрешения на парковку для каршеринговых компаний увеличится на 9%. При этом абонемент для них сохранится.
Напомним, что по данным на начало этого года, за пять лет автопарк поминутной аренды авто расширился с 350 автомобилей до 25 000. И планирует расти и дальше, что и неудивительно, ведь платить за парковку каршеринг, в отличие от столичных пенсионеров с пенсией чуть больше 20 тысяч в месяц, никому не должен.
А значит, может занимать все будние дни дорогостоящие места в центре, все больше и больше провоцируя удорожание их стоимости. И это нам парклетов вместо парковок еще маловато поставили…
При этом более чем на 60 улицах парковка подорожает до 380 рублей в час при том, что ранее она стоила 60—80 рублей! А на ряде улиц первые полчаса парковки станут на 10 рублей дешевле, однако последующая их стоимость увеличится более, чем вдвое. С Новым Годом, товарищи!