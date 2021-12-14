Итоги необдуманной транспортной политики: ГИБДД фиксирует резкий рост ДТП в Москве

ГИБДД России обнародовала данные об аварийности в стране за 11 месяцев 2021 года. Согласно им, общее количество ДТП с погибшими и раненными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 9,1% (до 120 000 случаев). При этом на дорогах погибло на 8,6% меньше граждан (около 13 400), а количество раненых снизилось на 9,5% (до 151 600 человек).

На этом фоне в Москве аварийность показала существенный рост! В столице за 2021 год случилось более 7700 дорожных происшествий — на 6,8% больше. При этом выросло и количество пострадавших — на 7,2%. Аварии с детьми в Москве происходили чаще: их, по сравнению аналогичным периодом прошлого года, оказалось на 27,4% больше. На 12,2% выросло количество аварий с пешеходами, на 7% — столкновений автомобилей. Вообще, наиболее частыми ДТП в Первопрестольной оказались столкновение автомобилей и наезды на пешеходов — 3600 и 2500 соответственно.

Причины, впрочем, понятны: в столице полным ходом идет необдуманное сужение проезжей части с возведением весьма сомнительных островков безопасности, получивших в народе прозвище «зубья Ликсутова». Расширяются тротуары. Исскуственно вводятся в строй новые наземные пешеходные переходы, по которым пешие нарушители ПДД двигаются на запрещающий сигнал светофора. Дептрансовские логисты алогично изменяют схемы движения.

Своими действиями власти фактически провоцируют вспелеск популярности средства индивидуальной мобильности. В результате у столичных пешеходов появляется больше возможностей нарушить ПДД и выскочить (или выехать на прокатном электросамокате) под колеса автомобиля. Таким образом можно констатировать, что из-за проводимой столичными транспортными властями политики количество аварий с участием пешеходов в Москве будет и дальше расти.