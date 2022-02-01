Прокуратура: камеры на дорогах ставят ради денег, а не безопасности

Как выяснили прокуроры на местах, очень часто фотовидеофиксация ведется не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными властями и предпринимателями. В итоге, благодаря прокурорским предписаниям удалось убрать множество ненужных камер, сохранив комплексы только на участках с высокой аварийностью.

Особенно отличилась Нижегородская область, где с 21 по 26 августа ГИБДД вынесла более 6 500 штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4 200 000 рублей. А в реальности этих нарушений не было! Просто стационарный радар определял скорость некорректно. И таких примеров — не раз и не два…

Обратная ситуация сложилась в Белгородской области, где обнаружилось 210 камер, которые не работают с 2019 года из-за «технической непригодности». А в Новосибирской области есть комплексы, что не использовались на протяжении шести лет

В общем, в сфере автоматической фиксации нарушений ПДД царят бардак и беззаконие. Поэтому, как сообщает «Коммерсант», Генеральная прокуратура сейчас готовит предложения «по изменению законодательства в сфере применения камер». Что бы это ни значило.

Между тем, то ли борьбы с аварийностью для, то ли пополнения бюджета ради, но власти решительно намерены снизить нештрафуемый порог скорости до 10 километров в час. Правда, не везде и не сразу.