Трассу М4 «Дон» впервые будут ремонтировать до начала летних отпусков

Фото: Автодор.
Мы уже привыкли, что каждое лето главная «южная» магистраль нашей страны замирает в пробках, так как дорожники начинают перекладывать асфальт и перестраивать путепроводы. Правда, в этом году «славная» традиция, видимо, будет нарушена: движение по путепроводу, расположенному на 1074-м километре трассы М-4 «Дон» вблизи поселка Дорожный Аксайского района будет закрыто не в разгар отпусков, а ранней весной.
Алексей Кованов

Так, движение по путепроводу будет закрыто на протяжении двух месяцев — с 1 марта по 30 апреля 2022 года. Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения, и в это время водителям придется пользоваться альтернативными маршрутами.

При движении со стороны Волгодонска (в направлении Краснодара) автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 «Дон».

Те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.

Фото: Автодор.

И продолжая тему «платников». Инвестиционное подразделение китайской компании CRCC подало частную концессионную инициативу на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги. Это первый проект «поднебесной» компании в сфере инфраструктурных проектов в России.

Другая интересная новость: «Автодор» недавно объявил, когда грандиозная мегатрасса М12 поедет «насквозь». Портал «АвтоВзгляд» не только выяснил дату ее открытия, но и узнал, как продвигается возведение магистрали.

платные дороги, дорога
1 февраля 2022
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