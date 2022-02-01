Трассу М4 «Дон» впервые будут ремонтировать до начала летних отпусков

Так, движение по путепроводу будет закрыто на протяжении двух месяцев — с 1 марта по 30 апреля 2022 года. Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения, и в это время водителям придется пользоваться альтернативными маршрутами.

При движении со стороны Волгодонска (в направлении Краснодара) автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 «Дон».

Те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.