«Ока-2022»: названы сроки начала продаж серийной легковушки от КамАЗа

По словам Сергея Когогина, в своем серийном воплощении новинка должна появиться на рынке на рубеже 2024—2025 годов. Причем не стоит думать, что речь идет об опытном образце «Кама-1» — в продажу «букашка» не поступит! Что ж, спасибо…

Потребителю предложат 4,4-метровый автомобиль массой без малого 2 тонны. А в движение его приводить будет силовая установка мощностью 150 л. с. Естественно, электрическая.

Максимальную дальность хода нам обещают — 450 километров — без дополнительной зарядки. Вот только, где будут производить столь амбициозную новинку, пока неизвестно.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» познакомился с концептуальной моделью «Кама-1» — все подробности в нашем видеообзоре.