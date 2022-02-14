Эксперт назвал неизбежным введение платного въезда в Москву

– Я думаю, в Москве введут платный въезд, хотя ситуация парадоксальная. Там, где за рубежом есть такие правила, обычно бесплатные дороги по территории страны, и наоборот. Я не удивлюсь, если у нас будут применяться платный проезд и платный въезд одновременно. Но это, наверное, то, к чему мы в итоге придем, — считает Канаев.

Он также высказался на тему динамики пробок в столице. По его мнению, на плотность движения в городе влияет множество факторов, в том числе и строительство улично-дорожной сети. Однако он считает, что разгузка столичных улиц в последнее время происходит не засчет строительства новой транспортной инфраструктуры, а благодаря все более широкому распространению каршеринга. Это направление борьбы с пробками на дорогах города, как и введение платы за проезд по городу, эксперт счел одним из наиболее перспективных, сообщает «Коммерсант».