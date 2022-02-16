Трасса М4 «Дон» «поехала» быстрее и тише

На М4 «Дон» ремонтники отреставрировали 244 километра дорог, а на М1 «Беларусь» — 76 километров. Кроме того, на всей сети магистралей было принято 16 мостов, а также установлено 428 157 п/м сетчатого ограждения и 4974 п. м. акустических экранов.

В ближайших планах — ремонт более 300 километров дорог, а также инсталляция 42 километров барьерного ограждения для разделения транспортных потоков и монтаж 14,7 километров пешеходного и сетчатого ограждения.

Надеемся, что подобный «улучшайзинг» не сильно отразится на пропускной способности в летний сезон. Хотя, как показывает практика, заторов избежать не получится.