Трасса М4 «Дон» «поехала» быстрее и тише

Фото: Автодор
Отрадно, что ремонт, пожалуй, самой ключевой «летней» трассы М4 «Дон» дорожники успели завершить еще в прошлом году, хотя и в этом реконструкция полотна на ряде участков продолжится. По крайней мере, «Автодор» планирует не растягивать ее до начала теплого сезона отпусков.
Лика Затворная

На М4 «Дон» ремонтники отреставрировали 244 километра дорог, а на М1 «Беларусь» — 76 километров. Кроме того, на всей сети магистралей было принято 16 мостов, а также установлено 428 157 п/м сетчатого ограждения и 4974 п. м. акустических экранов.

В ближайших планах — ремонт более 300 километров дорог, а также инсталляция 42 километров барьерного ограждения для разделения транспортных потоков и монтаж 14,7 километров пешеходного и сетчатого ограждения.

Надеемся, что подобный «улучшайзинг» не сильно отразится на пропускной способности в летний сезон. Хотя, как показывает практика, заторов избежать не получится.

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16 февраля 2022
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