Проезд по платным дорогам станет дороже

Так, за проезд по трассе М4 «Дон» от Москвы до Краснодара водителям на легковых автомобилях придется заплатить на 6,0 — 6,9% больше. В денежном выражении это плюс 145—160 рублей в зависимости от дня недели и времени суток.

Что же до скоростной М3 «Украина», то здесь на каждом пункте оплаты начнут взимать по 5—10 «лишних» рублей. То есть проезд по всему 70-километровому платному участку обойдется на 15—20 целковых дороже.

Тем, кто использует дорогу М11 «Нева», следует знать о том, что стоимость проезда на участке Солнечногорск—Тверь вырастет на 30 рублей, а от Твери до Санкт-Петербурга — на 140—150 «деревянных». Следовательно, водители, двигающиеся из Московской области до Северной столицы (или обратно), в сумме заплатят на 170—180 рублей больше в зависимости от дня недели.

Затронет очередное подорожание и ЦКАД. На коротких маршрутах тарифы для водителей на легковушках подрастут на 5—15 рублей, а вся платная часть «кольца» (260-километровый участок от трассы М10 «Россия» до деревни Лисинцево Наро-Фоминского района) обойдется им на 135 рублей дороже.