Страсти по техосмотру: почему диагностические карты остались обязательными для всех водителей

Да, Госдума приняла, а Президент РФ подписал закон об отмене техосмотра еще в конце декабря! И в нем четко сказано, что машины физлиц обязаны проходить ТО только при переоформлении прав собственности на авто и при внесении изменений в конструкцию! Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Например, мало кто знает, что на вторичке ежегодно происходит более 5 млн. сделок купли продажи, а значит 5 млн. человек все-таки поедут к операторам техосмотра. Но это еще цветочки!

Уже сейчас страховые компании нашли почти стопроцентно работающий способ обдирать виновников ДТП в случае, если даже при наличии полиса ОСАГО у них отсутствует диагностическая карта. А угодить в аварию, даже мелкую, может любой из 50 млн. автовладельцев.

Кроме того, в обозримом будущем вступит в силу законопроект, позволяющий сотрудникам ГИБДД прямо на дороге запрещать эксплуатацию автомобиля при визуально выявленной сотрудником той или иной неисправности транспортного средства. А перечень подобных неисправностей, который нынче дорабатывают МВД и Минтранс, настолько широк, что под раздачу может попасть абсолютно любой из нас!

С маленькой оговоркой: придорожный полицейский не сможет проверять авто, имеющее диагностическую карту. То есть не мытьем, так катаньем, но на пункты ГТО власти загоняют все российское поголовье водителей. А все подробности обязательного техосмотра по новому вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».