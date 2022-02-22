Почему критически важно менять масло в двигателе весной

Моторное масло — одна из самых нагруженных «деталей» в автомобиле. Хотя бы потому, что оно трудится даже когда транспортное средство стоит на месте. Пока «молотит» движок (даже во время стоянки), масло исправно снижает износ его деталей. На первый взгляд, идея менять моторное масло именно весной может показаться своего рода «перебором». Но при ближайшем рассмотрении такой подход вполне обоснован. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, например, что именно абсолютно любой двигатель внутреннего сгорания, при прочих равных условиях, зимой изнашивается гораздо сильнее, чем в теплое время года.

Виной тому холодные пуски, когда в первые секунды работы мотора его трущиеся поверхности лишены должного количества смазки. Мало кто из автовладельцев догадывается, что ускоренные темпы выхода из строя силового агрегата сохраняются вплоть до его выхода на рабочую температуру: пока тепловые зазоры между трущимися деталями не придут к оптимальным значениям. Характерно, что избежать этого невозможно ни с помощью длительного прогрева мотора перед поездкой, ни в случае, когда водитель практикует стиль «завелся — поехал». К чему это ведет? К тому, что изо дня в день в моторное масло попадает увеличенная «доза» продуктов износа, а также то, что присадки в нем срабатываются в ускоренном темпе.