Китайцы научат российских дорожников строить трассы из отходов

Курс состоит из четырех лекций, в рамках которого «студенты» изучат опыт Китая в области строительства автомобильных дорог. Китайские преподаватели обсуждают раскрыть темы финансовых моделей мегапроектов, управления, эксплуатация и техобслуживания трасс.

Также китайская сторона поделится опытом практического применения твердых отходов. Речь идет об угле, строительном мусоре и переработанном асфальте, которые имеют низкую себестоимость, но предотвращают появление колей. Применение таких материалов помогает серьезно экономить!

Любопытно, что госкомпаниея «Автодор» и Пекинский университетом гражданского строительства и архитектуры планируют развивать долгосрочное взаимодействие, обмениваясь опытом. Для этого даже будет подписан соответствующий меморандум.

Вообще, в ближайшие годы «Автодор» планирует покрыть Россию целой сетью современных магистралей. Сейчас главная мегастройка — это трасса М12, что сначала должна соединить Москву и Казань, а затем — протянуться до Екатеринбурга. Портал «АвтоВзгляд» своими глазами увидел, как движутся дорожные работы.