Российские дороги будут делать из резины

Технологию переработки старых покрышек представила компания «ЛЛК-Интернешнл», которая является «дочкой» ПАО «Лукойл». Речь идет о так называемом резиновом комплексном модификаторе, призванным стать одним из ключевых элементов при строительстве дорожного полотна. Его будут смешивать с битумом прямо на заводе по изготовлению асфальтобетонных смесей, а потом стелить на проезжей части.

«Резиноасфальтобетоны с добавлением материалов предназначены для строительства автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов. Первые контрольные участки резиноасфальтобетонных покрытий уже успешно эксплуатируются на автомобильных дорогах в Нижегородской, Тульской и Ростовской областях», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании.

Согласно проведенным испытаниям, дорожное покрытие из резиноасфальтобетона обладает увеличенным сроком службы, повышенной стойкостью, а также минимизирует появление колейности и трещин, особенно при низких температурах.

Стоит добавить, что в России при строительстве дорог стали также использовать старые американские технологии. Станут ли трассы от этого лучше, выяснил портал «АвтоВзгляд».