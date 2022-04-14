Российские дороги будут делать из резины

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Новая технология для строительства дорог представляет собой резиновую крошку из переработанных крупногабаритных шин. Согласно испытаниям, использование вторичного сырья поможет эффективно улучшить эксплуатационные качества дорожного покрытия в стране.
Мирон Горин

Технологию переработки старых покрышек представила компания «ЛЛК-Интернешнл», которая является «дочкой» ПАО «Лукойл». Речь идет о так называемом резиновом комплексном модификаторе, призванным стать одним из ключевых элементов при строительстве дорожного полотна. Его будут смешивать с битумом прямо на заводе по изготовлению асфальтобетонных смесей, а потом стелить на проезжей части.

«Резиноасфальтобетоны с добавлением материалов предназначены для строительства автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов. Первые контрольные участки резиноасфальтобетонных покрытий уже успешно эксплуатируются на автомобильных дорогах в Нижегородской, Тульской и Ростовской областях», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании.

Согласно проведенным испытаниям, дорожное покрытие из резиноасфальтобетона обладает увеличенным сроком службы, повышенной стойкостью, а также минимизирует появление колейности и трещин, особенно при низких температурах.

Стоит добавить, что в России при строительстве дорог стали также использовать старые американские технологии. Станут ли трассы от этого лучше, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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14 апреля 2022
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