В ГИБДД назвали самые смертоносные дороги Москвы

Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы, на МКАДе происходит самое больше количество смертельных аварий. Из самых частых инцидентов ведомство выделяет попутные столкновения, наезды на стоящие в полосе автомобили, а также столкновения с бетонными барьерными ограждениями. Большинство таких тяжелых аварий происходит в темное время суток.

Второе место по числу ДТП со смертельным исходом занимает Варшавское шоссе, а третье место за Калужским шоссе. Для того, чтобы снизить риск аварии ГИБДД очередной раз рекомендует соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим.