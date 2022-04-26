В ГИБДД назвали самые смертоносные дороги Москвы

Фото: www.bmwcoop.com
Наиболее опасной магистралью в столице остается Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). Здесь происходит самое большое количество тяжелых ДТП, в том числе, со смертельным исходом. Особенно внимательными водителям нужно быть в ночное время, ведь скорости в эти часы возрастают, а видимость ухудшается.
Виктор Васильев

Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы, на МКАДе происходит самое больше количество смертельных аварий. Из самых частых инцидентов ведомство выделяет попутные столкновения, наезды на стоящие в полосе автомобили, а также столкновения с бетонными барьерными ограждениями. Большинство таких тяжелых аварий происходит в темное время суток.

Второе место по числу ДТП со смертельным исходом занимает Варшавское шоссе, а третье место за Калужским шоссе. Для того, чтобы снизить риск аварии ГИБДД очередной раз рекомендует соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим.

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26 апреля 2022
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