5 серьезных ошибок при полировке автомобиля

Одна из самых частых ошибок заключается в том, что кузов машины банально плохо моют. Это касается, как обычных водителей, так и мастеров в сервисе. Ведь времени мало, а деньги хочется заработать быстро.

Если кузов очищен неидеально, то на его поверхности остаются мелкие песчинки, битумные пятна, пыль и другие следы грязи, которые с началом полировки работают, как абразив. Это относится и к процессу полировки вручную простой губкой, и при применении полировальной машинки. Абразив оставляет на лакокрасочном покрытии царапины, в том числе глубокие, и весь труд идет насмарку.

Вот поэтому перед процедурой хорошо бы отогнать машину в закрытый бокс и тщательно вымыть, удалив всю грязь. После кузов нужно хорошо просушить, опять же, в закрытом помещении. А это тоже сделать забывают, либо оставляют автомобиль в пыльном боксе. Поэтому в течение нескольких часов, эта пыль оседает на кузове.