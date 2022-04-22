5 серьезных ошибок при полировке автомобиля

Одна из самых частых ошибок заключается в том, что кузов машины банально плохо моют. Это касается, как обычных водителей, так и мастеров в сервисе. Ведь времени мало, а деньги хочется заработать быстро.
Если кузов очищен неидеально, то на его поверхности остаются мелкие песчинки, битумные пятна, пыль и другие следы грязи, которые с началом полировки работают, как абразив. Это относится и к процессу полировки вручную простой губкой, и при применении полировальной машинки. Абразив оставляет на лакокрасочном покрытии царапины, в том числе глубокие, и весь труд идет насмарку.
Вот поэтому перед процедурой хорошо бы отогнать машину в закрытый бокс и тщательно вымыть, удалив всю грязь. После кузов нужно хорошо просушить, опять же, в закрытом помещении. А это тоже сделать забывают, либо оставляют автомобиль в пыльном боксе. Поэтому в течение нескольких часов, эта пыль оседает на кузове.
Идем дальше. При начале полировки многие водители забывают закрыть пластиковые и хромированные детали. А ведь молдинги, ручки, хромированные детали должны быть защищены малярным скотчем. Это исключит появление потертостей, да и паста на пластик не попадет. Кстати, потом оттереть ее с того же молдинга будет ой как непросто.
Очень часто слишком сильно давят на полировальную машинку, либо неистово трут царапину тряпкой. Таким образом, снимается значительная часть верхнего слоя лака. Со временем это может привести к потускнению краски и потере товарного вида автомобиля.
Наконец, многие сразу берут пасту с крупным абразивом, наносят ее на полировальный диск и снимают лак без причины. Это место сразу получается затертым, а со сходом полировки становится видна неоднородность покрытия. К сожалению, исправить это можно только перекраской всей детали.