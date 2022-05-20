Чтобы не было пробок: дорожники на М4 «Дон» стали работать круглосуточно

В процессе задействовано сразу 9 асфальтобетонных заводов, чтобы заменить покрытие до сезона отпусков. Уже уложено 67% и 51% асфальтового покрытия, притом работники подрядчиков трудятся на объекте круглосуточно.

Также круглыми сутками ведется стройка будущей мегатрассы М12. Как рассказали представители госкомпании редакции портала «АвтоВзгляд», асфальт успел появиться на 190 из 811 километров будущей скоростной дороги, которая свяжет Москву, Нижний Новгород и Казань.

Правда, на всех, как известно, не угодишь. Грандиозным проектом оказались недовольны водители, которым приходится убивать подвески автомобилей на дорогах, разбитых большегрузами, что обслуживают строительство магистрали.

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